Boerkaverbod en presidentsverkiezingen VS in De Ochtend Show to go

Nourdin El Ouali, fractievoorzitter van NIDA Rotterdam, is woensdagochtend te gast in De Ochtend Show to go om het te hebben over het boerkaverbod. Ook te gast is Amerikadeskundige Victor Vlam, die vooruitblikt op de presidentsverkiezingen in de VS. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbos en is vanaf 07.30 uur live te zien in de AD-app en op onze website.