Boete van 400.000 euro voor Toto wegens reclame gericht op jongvolwassenen

Toto, onderdeel van de Nederlandse loterij, was een van de tien partijen die eind september 2021 een vergunning kreeg van de Kansspelautoriteit (Ksa) voor onlinecasinospelen en sportweddenschappen. Vrijwel gelijk ging het bedrijf live met zijn onlinecasino. Tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022 stuurde Toto volgens de Kansspelautoriteit reclameberichten aan haar totale klantenbestand. ‘Daarbij is ook reclame, inclusief bonusaanbiedingen, gestuurd aan jongvolwassenen. Dat had de kansspelaanbieder niet mogen doen. Het is verboden om reclame te sturen aan jongvolwassenen’, laat de Ksa weten in een verklaring over de opgelegde boete.