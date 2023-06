Boezemvriend Donny M. ‘overvallen’ door arrestatie rond moord Gino: ‘Hij wil niks met hem te maken hebben’

De tweede verdachte in de zaak rond de dood van de 9-jarige Gino is weer vrij. De 21-jarige Youri F. werd eerder opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Gino. Hij wordt echter niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Justitie zegt dat hij wel verdachte blijft in deze zaak. ,,We gaan kijken of hij vervolgd wordt.’’

F. zegt dat hij helemaal niets met de zaak te maken heeft. ,,Hij is volledig ontdaan, overvallen en emotioneel dat hij van deze heftige dingen beschuldigd wordt. Dat is niet niks”, zegt zijn advocaat Shauni Lousberg. ,,Mijn cliënt wil zelf ook dat de onderste steen boven komt en heeft daarom volledige medewerking verleend aan het onderzoek.’’

Het klopt dat F. en Donny M. in het verleden goed bevriend waren, zegt Lousberg. ,,Maar nadat bekend werd wat Donny had gedaan, heeft hij direct de vriendschap beëindigd en afstand van hem genomen. Sindsdien is er op geen enkele wijze contact meer geweest. Hij heeft hem ook niet opgezocht in de gevangenis. Daar had cliënt nul behoefte aan.’’

F. is inmiddels weer thuis nadat hij bijna een hele week in volledige beperking zat. Dat betekent dat hij geen contact mocht hebben met familie of vrienden. Waarom het Openbaar Ministerie tot deze zware maatregel overging, durft Lousberg niet te zeggen. ,,Dit is natuurlijk een extreem gevoelige zaak. Wellicht was het OM bang dat mijn cliënt mensen zou beïnvloeden, maar dat is koffiedik kijken. Er is in elk geval geen vordering tot bewaring gekomen, dat zegt wel een hoop.’’

Goede vriendschap

Wat F. precies heeft verklaard en waarom het OM juist hem op de korrel heeft, wil Lousberg niet zeggen. ,,Ze hadden een goede vriendschap, dus is het begrijpelijk dat het OM in Donny’s kring gaat zoeken. Wat mijn cliënt precies heeft verklaard hou ik nog even voor mij, mogelijk komt daar later nog verandering in. Hoe dan ook komt dit alles als een complete verrassing voor hem.”

Volledig scherm In Kerkrade werd een herdenking met stille tocht gehouden voor Gino. © ANP / ANP

Gino verdween vorig jaar op 1 juni uit Kerkrade, waar hij op dat moment op straat speelde. Een aantal dagen later werd Donny M. opgepakt. Hij heeft bekend dat hij het jongetje meenam naar zijn woning in Geleen, waar hij hem drugs toediende en misbruikte. Gino is daarna gewurgd en gesmoord. M. leidde de politie na zijn arrestatie naar het lichaam van het kind, dat hij niet ver bij zijn woning vandaan had achtergelaten.

Dinsdag liet advocaat Phil Boonen van de zussen van Gino al weten het ‘praktisch onmogelijk’ te vinden dat verdachte Donny M. in zijn eentje het lichaam van het gedode jongetje had weggebracht en verstopt.

Eerder deze maand vond nog een uitgebreid onderzoek naar vingerafdrukken plaats in de woning van M. Het is onduidelijk of de aanhouding van de tweede verdachte hieraan gelinkt is.

Zus Kelly deed een emotionele oproep aan Donny M. om openheid van zaken te geven (video):

