Bombrieven bij hotel, tankstation en Mercedes-dealer in Randstad: één explosief gaat af, mogelijk afpersing

VIDEOBij bedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn de afgelopen dagen levensgevaarlijke bombrieven bezorgd. Bronnen melden dat er één explosief is afgegaan. Onduidelijk is nog of dat heeft geleid tot letsel. Het gaat in totaal om vijf brieven die in één week zijn bezorgd bij een hotel en tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en Mercedes-dealer Van Mossel in Rotterdam. Het is niet duidelijk bij welk bedrijf een explosief is afgegaan.

De politie neemt de zaak zeer serieus en houdt er rekening mee dat er sprake is van één en dezelfde afzender. Meest waarschijnlijk op dit moment is dat het gaat om afpersing. Van een terreurdaad lijkt geen sprake.

Telefoniste

,,De telefoniste heeft heel adequaat en goed gehandeld toen het binnenkwam’’, zegt Eric Berkhof, algemeen directeur van Van Mossel. ,,Zij zag dat er iets niet in de haak was en heeft toen meteen de politie gebeld. Die zijn ook snel gekomen.’’

Hij is blij dat er verder niets is gebeurd. ,,Ik begreep dat veel andere bedrijven vandaag ook zo’n brief hebben gekregen. Wij zijn helaas één van die mensen in het hele land.’’

Waarschuwing

Als afzender op de brieven staat het Centraal Invorderings Bureau (CIB) vermeld. Dat is gevestigd aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Daar is vandaag ook een verdachte brief bezorgd. Het zou hierbij gaan om een brief die de oorspronkelijke ontvanger ‘retour afzender’ heeft gestuurd. Ook daar wordt onderzoek naar gedaan. Politieonderzoek wijst uit dat het CIB niets met de brieven te maken heeft.

,,We zijn enorm geschrokken”, zegt Niels de Peuter, directeur van CIB. ,,Het geeft ontzettend veel stress. We zijn in elk geval blij dat er geen gewonden zijn gevallen, bij ons en bij de andere betrokkenen. We hebben passende maatregelen genomen om de veiligheid van onze klanten en medewerkers te kunnen garanderen. Wat die maatregelen inhouden kan ik niet zeggen. We hopen dat de dader of daders zo snel mogelijk gepakt worden, en hebben daar ook vertrouwen in.”

Waarom juist zijn bedrijf betrokken raakt bij deze zaak, kan hij in het belang van het politie-onderzoek niet zeggen.Evenmin of de getroffen bedrijven ook klant zijn bij CIB.

Oprichting

Het incassokantoor dat als afzender op de enveloppen staat, werd zo’n tien jaar geleden opgericht door twee toen nog jonge studenten, en werd al snel succesvol. ,,De incassomarkt is big business, zeker voor een ondernemer met innovatieve ideeën’', zei één van de oprichters een paar jaar later in de Volkskrant.

Het bedrijf stuurde wanbetalers een herinnerings-sms, boodschap: u moet nog een rekening betalen. ,,We hebben elke twee à drie dagen een contactmoment met de wanbetalers’', vertelde één van de directeuren.

Reactie PostNL

PostNL neemt momenteel maatregelen om haar medewerkers te beschermen. Daarvoor bestaan protocollen, zegt woordvoerder Tahira Limon. Wat die protocollen precies inhouden, wil PostNL niet zeggen.

Of het bedrijf de betrokken brieven bezorgd heeft kan Limon ook niet zeggen. Wel geeft ze aan dat het bedrijf in contact staat met de betrokken instanties, zoals de politie.

Waarschuwing

De politie vermoedt dat er nog meer brieven in omloop zijn, maar hoeveel is nog onduidelijk. Ze waarschuwt mensen die een brief krijgen met een verdikking erin en waar een sticker met het logo van het CIB op is geplakt, die niet te openen. ,,Bel direct 112“, adviseert een woordvoerder.

Specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoeken de bombrieven op sporen. Bij dit onderzoek zijn ook specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en een Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) betrokken. Wat voor soort explosieven in de brieven zaten, maakte de politie niet bekend.

Jumbo-bomber

De zaak doet denken aan ‘Jumbo-bomber’ Alex O., de man die supermarktketen Jumbo afperste door met bomaanslagen te dreigen. In mei 2015 explodeerde bij een Jumbo in Groningen ook daadwerkelijk een bom. Daarbij vielen geen gewonden, maar de schrik zat er goed in. Ook bij een andere vestiging in Groningen had O. (53) explosieven gelegd. Een Jumbo in Zwolle stuurde hij een explosief poeder in een verjaardagskaart.

In meerdere berichten maakte de ‘Jumbo-bomber’ duidelijk dat er een groot geldbedrag in bitcoins moest worden betaald.