Boodschappendrama nog pijnlijker: moeder van gekorte bijstandsvrouw vorig jaar overleden

Burgemees­ter grijpt in na nieuwe onrustige nacht in Veen, noodveror­de­ning van kracht: ‘Het moet stoppen voor het echt fout gaat’

27 december VEEN - De burgemeester van Altena heeft toch besloten om in te grijpen in Veen, vanaf 17 uur vandaag is een noodverordening van kracht in het dorp waar avond na avond auto's in de fik worden gestoken. Wie met meer dan twee personen op straat samenschoolt kan op een fikse boete en celstraf rekenen. Ook worden mensen van buiten Veen uit het dorp geweerd.