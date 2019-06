Boom op auto jong gezin, windhozen en afgewaaide daken: storm hield deel Nederland in de ban

UPDATEDe zware onweersbuien die gisteravond over Nederland trokken, hebben vooral in het midden en oosten van het land voor overlast en schade gezorgd. Bij verzekeraar Interpolis zijn ruim 230 meldingen van schade binnengekomen, zes keer meer dan gebruikelijk. ,,Het is een flinke storm geweest. We raden iedereen aan om foto's te maken van de schade en het zwerfvuil van de daken te ruimen, voordat er nog meer schade ontstaat”, aldus een woordvoerder.

Vooral in Flevoland en Overijssel heeft de storm flink huisgehouden. Tientallen auto's raakten door een windhoos zwaar beschadigd. Door de enorme windkracht werden daken van huizen gerukt. Interpolis ontving zo'n honderdzestig telefoontjes over schade aan woningen.

Gewonden

Ook vanuit andere provincies kwamen bij de verzekeraars talloze meldingen binnen van omgewaaide bomen. In Brabant vielen zelfs enkele bomen op auto’s. Zo kwam in Eindhoven een boom op een auto terecht waar op dat moment een vrouw en drie kleine kinderen in zaten.

Zij raakten, voor zover bekend, niet gewond. In het Overijsselse dorpje Zwartsluis raakten wel vier mensen gewond nadat een aantal bomen terechtkwam op twee rijdende auto’s. Eén van de slachtoffers moest hiervoor naar het ziekenhuis.

Volledig scherm Een boom is op een auto gevallen in Eindhoven. © Bert Jansen

Treinverkeer

In Gelderland was eveneens veel hinder door ongevallen bomen. Uit foto's op sociale media blijkt dat een straat in Nijmegen helemaal bezaaid ligt met takken en bomen.

Het treinverkeer is bovendien op meerdere plekken in de provincie ontregeld. Tussen Apeldoorn en Deventer is een bovenleiding kapot. Tot zeker halftwee vanmiddag kunnen er geen treinen rijden.

Ook tussen Eindhoven en Weert en Eindhoven en Venlo is in de ochtend nog geen treinverkeer mogelijk, omdat ProRail omgevallen bomen van het spoor moet verwijderen.

Kermisattractie

In Deventer raakte een kermisattractie beschadigd, meldde veiligheidsregio IJsselland. Die sprak van ongeveer honderd meldingen. In de loop van de nacht waren er ook veel meldingen van stormschade uit de provincie Friesland. De brandweer rukte uit voor schuren die in brand waren geraakt in Oosterwolde en Steggerda.

Het KNMI heeft code oranje voor het hele land ondertussen ingetrokken. De onweersbuien die van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland trokken zijn voorbij of zijn in het noordoosten richting Duitsland en Denemarken getrokken.

De laatste provincies die nog code oranje hadden waren Friesland, Drenthe, Groningen en de Waddeneilanden. Hier is het onweer ook voorbij. Tijdens die buien was er volgens het KNMI kans op windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur.

Schade

Het Verbond van Verzekeraars is op het moment bezig de totale schade in kaart te brengen. In de loop van de ochtend wordt daar meer informatie over verwacht. Stichting Salvage, die als eerste in actie komt bij dergelijke calamiteiten, zoekt momenteel uit hoe vaak ze gisteravond in actie heeft moeten komen.

Volledig scherm In Gennep haalde de gemeente een boom van een oprit. © Saskia Kusters/SK-Media