Boosheid om onverwachte polonaise dwars door teststraat: ‘Dit kan echt niet’

Eerste boetes voor bezetters Sterrebos

De kantonrechter in Maastricht heeft vrijdag vier actievoerders rond de bezetting van het Sterrebos naast VDL Nedcar in Born geldboetes van 90 tot 240 euro opgelegd. Het gaat om de eerste rechtszaak tegen de 50 activisten die opgepakt werden rond de bezetting van het bos tussen 28 januari en 8 februari. De overige verdachten komen later voor.

25 februari