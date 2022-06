Boosheid over ‘bedreigende’ actie boeren bij huis minister Van der Wal: ‘Onacceptabel’

Actiegroep Voll Gas! claimt achter de actie te zitten. In een verspreide verklaring staat: ‘We kregen te horen dat mevrouw Van der Wal snel maakte dat ze wegkwam. Dus maar even wachten tot ze terugkomt dan. Iemand die de bijl in de hand neemt om de boeren de klif over te jagen is het eigenlijk niet waard om op te wachten. Maar als zij een brief in mekaar flanst met maatregelen die de doodsteek zijn voor een hele sector, dan willen we daar wel wat tijd voor vrijmaken. Zij hoort niet op die plek. En dat zal ze weten ook. Daarom rijdt een deel van Vol Gas!, samen met een paar andere groepen, naar haar huis.’