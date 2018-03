'Borstvoeding geven? Dat moet overal kunnen, ook in een winkel'

Het Voedingscentrum stelt dat borstvoeding geven in het openbaar niet verboden is. Het mag in de trein of op een plein. ,,Maar restaurants en winkels zijn vrij om hun eigen regels te maken. Het is hun domein’’, zegt woordvoerder Jasper de Vries.



Vorig jaar deed het Voedingscentrum onderzoek. ,,Een derde van de moeders durfde geen borstvoeding in het openbaar te geven. En het bleek in sommige openbare gelegenheden toch niet te worden getolereerd. Neem musea of ziekenhuizen. Er is een heel grijs gebied. Het zou in het openbaar moeten kunnen, maar als moeders erop aangesproken worden, zijn ze vaak geneigd te stoppen.’’



In België ging een moeder in 2010 na waarschuwingen stug door. Een agent hield haar aan, omdat borstvoeding openbare zedenschennis zou zijn. Later kwam de politie hierop terug. ,,Ook in Nederland zal dit nooit openbare zedenschennis kunnen zijn. Het kan je in de publieke ruimtes niet verboden worden, het is eerder een recht dan een overtreding.’’ ’