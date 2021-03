Boswachter ontdekt drugsafvalput in natuurgebied Bergen op Zoom: ‘Nog nooit gezien’

Drugsvaten en jerrycans: boswachter Erik de Jonge komt regelmatig gedumpte rotzooi tegen in de Brabantse Wal, een landschap in Bergen op Zoom. Maar wat hij dinsdag aantreft op zijn werkterrein, is ook voor hem compleet nieuw.

Het is dat hij er oog voor heeft, maar de metersdiepe drugsdumpput die De Jonge dinsdagmiddag vindt is bijzonder goed afgedekt. ,,Ik zag los zand liggen en bewust verplaatste takken. Die waren daar niet vanzelf terechtgekomen”, zo blikt hij terug op zijn ontdekking. De boswachter pakt zijn schop en begint te graven. Niet veel later stuit hij op een deksel. Wat blijkt? Het is de deksel van een drugsdumpput.

Bij toeval stuit hij daarop. ,,Ik werd vanmiddag door de politie gebeld. Zij was in de Brabantse Wal bezig met een onderzoek. Ik ben erheen gegaan, toen mijn ogen plotseling op deze plek vielen.” De put is afgeschermd met een grote plank, daaronder ligt een lap tapijt. Goed afgeschermd door criminelen, dat kan niet missen. ,,Het is puur toeval dat ik het zag. Dit moet haast wel met een graafkraan gecreëerd zijn. Helaas zijn we tegenwoordig gewend aan al die drugsdumpingen", verzucht hij.

© Erik de Jonge

In de put ziet De Jonge ‘een hele dikke laag met prut’. ,,Het is een zandig gebied met een droge ondergrond. De vloeistoffen van het drugsafval trekken om die reden heel snel de grond in. De drap, grote harde stukken, blijven over.” Wat er allemaal in de put geloosd is, wordt onderzocht. Dinsdag zijn er monters afgenomen, woensdag volgt een bodem- en saneringsonderzoek.

Het stemt De Jonge bedroefd. Een dergelijke dumpplek is hij eerder niet tegengekomen. ,,En leg mij maar eens uit: het aantal dumpingen vermindert, maar het aantal labs neemt toe. Ik wil niet weten hoe diep de illegale vloeistoffen de grond intrekken. Daar komen we morgen achter", legt hij uit. ,,Gedumpte jerrycans en vaten zijn kwalijk, maar dit is nog véél erger", besluit hij. Een woordvoerder van de politie bevestigt de ontdekking.

© Erik de Jonge