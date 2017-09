Boswachter Tim is klaar met loslopende honden

Tim Hoogenbosch is boswachter in het bos bij Lage Vuursche in Utrecht, en loslopende honden zijn hem een doorn in het oog. Zeker nu er in de afgelopen dagen weer verschillende beesten het slachtoffer werden van agressieve viervoeters. Hoogenbosch wil daarom boetes gaan uitschrijven aan hondenbezitters. ,,Mensen er vriendelijk op wijzen werkt blijkbaar niet, terwijl er ook genoeg plekken zijn waar het wel mag," zegt hij. Tijdens zijn patrouille door het bos heeft hij beet.