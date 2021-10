Botresten al 3,5 jaar vermiste opa Dirk (85) uit Kampen gevonden op bodem Noordzee

De vermiste Dirk van den Belt (85) uit Kampen is gevonden. Vissers hebben maanden geleden botresten van hem van de Noordzeebodem opgevist. Een DNA-match bood afgelopen week duidelijkheid in een van de meest mysterieuze vermissingszaken van de afgelopen jaren: het is de al 3,5 jaar spoorloze man die is overleden.

‘Opa Dirk’ verdween op 8 april 2018. Op zondagochtend zei hij een stukje te gaan wandelen langs de IJssel, zoals hij regelmatig deed. Met enkel kleingeld op zak vertrok hij, maar keerde niet terug. Op basis van getuigen en camerabeelden staat vast dat hij per trein van station Kampen Zuid via Duivendrecht naar Alkmaar is gereisd. Van den Belt leende geld van andere reizigers om het kaartje naar de stad in Noord-Holland te kunnen kopen.

Landelijke aandacht

De familie maakte zich direct grote zorgen. Zij vonden het niets voor opa Dirk om te vertrekken zonder iets van zich te laten horen. En mocht hij doelbewust zijn vertrokken, dan was het voor hen gissen naar de reden. De grote zoekactie die zij samen met de politie op touw zetten, kreeg in de dagen na de vermissing landelijke aandacht.

Volledig scherm Dirk van den Belt verliet zondagochtend zijn huis aan de Vermuydenstraat in Kampen. © Eigen foto / Politie

Zo werd het opsporingsbericht duizenden keren gedeeld op sociale media. Het leverde de nodige tips op. Maar de gouden bleek er niet tussen te zitten. Reden voor de politie om de zaak herhaaldelijk onder de aandacht te blijven brengen. Zo gingen maaltijdbezorgers op pad met de foto van Van den Belt op hun uitrusting in de hoop dat zijn gezicht herkend werd.

De meest concrete tip kwam in november 2019 uit Wezep. Op camerabeelden na een diefstal bij Karwei was een verdachte te zien die leek op opa Dirk. De politie kreeg meerdere tips binnen, maar na onderzoek bleek dat het niet de vermiste Kampenaar was. Sindsdien verdween de zaak uit de belangstelling.

Maanden geleden

De familie van Van den Belt hield er al die tijd rekening mee dat opa Dirk was overleden. Vorige week kwam de bevestiging. Enkele maanden geleden visten vissers botresten op van de Noordzeebodem ter hoogte van Noord-Holland. Na uitgebreid onderzoek en een DNA-match werd vorige week duidelijk dat het om de vermiste Van den Belt gaat. Hoe opa Dirk in zee is terechtgekomen, blijft onduidelijk. De politie sluit een misdrijf uit.