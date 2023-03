Bouwbedrijf stampt auto van brandstofdieven aan gort: ‘U speelt voor eigen rechter. Maar daar zijn wij voor’

CONDOOMZAAK Heel het land sprak over wat Lotus meemaakte tijdens seks: ‘Duwde ‘m gelijk weg’

Ineens sprak het hele land over wat zíj in bed had meegemaakt. Dinsdag hoort Lotus (29) of haar scharrel de eerste Nederlander wordt die de cel in moet voor het stiekem afdoen van zijn condoom. Ze hoopt het van harte.