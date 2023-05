Bouwbedrijven willen van Sanderink af als topman, zakenman haalt ‘Russische maffia’ er weer bij

„Het is een drama, wat we vandaag hebben gezien.” Met die woorden besloot voorzitter Vink van de Amsterdamse Ondernemingskamer woensdag de zitting over ondernemer Gerard Sanderink en zijn bedrijven Strukton en Oranjewoud. En dramatisch was het: de ooit zo succesvolle zakenman bleek tijdens de zitting volledig het spoor bijster.

De Ondernemingskamer behandelde het verzoek van Sanderinks bouwbedrijven Strukton en Oranjewoud. Die willen van hun aandeelhouder en voormalig bestuurder af, omdat hij verward en irrationeel gedrag vertoont en de bedrijven aan de rand van de afgrond heeft gebracht.

Dat verwarde gedrag kwam duidelijk naar voren tijdens de zitting. Sanderink had wel zijn omstreden echtgenote bij zich, cybercharlatan Rian van Rijbroek, maar geen advocaat. Die had hij niet kunnen vinden, naar eigen zeggen omdat al zijn vorige advocaten waren geïntimideerd door de Nederlandse staat. Er zouden zelfs kinderen van zijn advocaten zijn bedreigd. En volgens de multimiljonair smeden zowel de Nederlandse staat als de Russische maffia complotten tegen hem en zijn echtgenote Rian van Rijbroek.

Sanderink begon de zitting voortvarend met wraking van de Ondernemingskamer. Bij een vorige zitting, over zijn ict-bedrijf Centric, had de Ondernemingskamer twee bestuurders aangewezen ter vervanging van Sanderink. Die twee hebben volgens hem nauwe connecties met de Russische maffia. Volgens Sanderink zijn de Russen erop uit om op deze manier al zijn bedrijven over te nemen, om daarmee Nederland in de greep te krijgen.

Complottheorieën

Die complottheorie deelde de ondernemer de afgelopen weken uitgebreid met leden van de Tweede Kamer, die hierover meerdere mails ontvingen, en met gemeenteraadsleden in heel Nederland. En deze woensdag probeerde hij ook de rechters van de Amsterdamse wrakingskamer van deze ‘waarheid’ te overtuigen.

Dat lukte niet: zijn wrakingsverzoek werd afgewezen en de zaak mocht gewoon behandeld worden door de zittende raadsheren van de Ondernemingskamer. Tot grote woede van Sanderink en zijn echtgenote, die tijdens de zitting regelmatig in aanvaring kwamen met de rechters. Iedere keer als Van Rijbroek het woord probeerde te nemen werd ze afgekapt, omdat ze formeel geen partij is. Ze vond zelf van wel: ,,Ik ben adviseur van Sanderink Investments.” Maar dat maakte geen indruk.

Volledig scherm Sanderink arriveert bij een eerdere zitting hand in hand met zijn kersverse echtgenote Rian van Rijbroek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. © Vincent Jannink

Sanderink verweet de rechter vervolgens ‘machtsvertoon’ vanwege de behandeling van zijn echtgenote. Hij fulmineerde dat zeker twee van de raadsheren van de Ondernemingskamer aantoonbaar ‘fout’ waren, ‘en over de anderen kan ik ook nog wel wat vinden als ik meer tijd krijg’.

Applaus

Nadat het wrakingsverzoek was afgewezen, barstte Sanderink uit: ,,Applaus voor dit toneelstuk! Applaus, applaus!” Om vervolgens de papieren in zijn tas te proppen en met zijn echtgenote de zaal uit te benen. ,,U hoort nog wel van Europa!” voegde Van Rijbroek nog dreigend toe: volgens haar loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken door het Europese Hof van Justitie.

En dan is er eindelijk ruimte voor een serieuze behandeling van de zaak. En die is hard nodig, want Strukton verkeert al langere tijd in grote problemen. Onlangs werd bekend dat het verlies over 2020 bijna 200 miljoen euro bedraagt. Er loopt een onderzoek van de Fiod naar mogelijke omkoping van functionarissen in Saoedi-Arabië, de bouw van het nieuwe RIVM-gebouw in Utrecht is een jarenlang slepend hoofdpijndossier dat vermoedelijk 40 miljoen verlies gaat opleveren en er is discussie over de kwaliteit van het asfalt op de A15, waardoor een schadeclaim van 10 miljoen euro dreigt. En dat is nog maar een beperkte greep uit de rampdossiers van het bouwbedrijf.

Negatief in het nieuws

In plaats van die problemen daadkrachtig aan te pakken bleek Sanderink ze de afgelopen jaren juist erger te maken. Hij kwam voortdurend negatief in het nieuws door zijn vete tegen zijn ex-vriendin Brigitte van Egten en zijn relatie met Rian van Rijbroek. Dat had zijn weerslag op de werkvloer, zo betoogden de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad woensdag op de zitting.

Volledig scherm Gerard Sanderink poseert in 2014 te midden van de groep studenten, die net allemaal een Sanderink-studiebeurs van hem gekregen hebben. © Emiel Muijderman

Er kwam een uittocht van goed en betrouwbaar personeel. Klanten begonnen te morren. En banken, verzekeraars en accountants waren al heel snel klaar met het bizarre gedrag van de topondernemer. Zo besloten de Rabobank en ABN Amro in januari 2021 al om de bankrelatie op te zeggen. Directe aanleiding was toen het wangedrag van Sanderink, die bij een beslaglegging door een deurwaarder een politieman bedreigde en zijn telefoongegevens liet wissen door zijn vriendin.

Met veel praten kwam het weer goed met de banken, maar die stelden vervolgens wel keiharde eisen. Opmerkelijk: een van die eisen was dat ze geen mails meer wensten te ontvangen van Sanderink over de rechtszaken tegen zijn ex, en over zijn complottheorieën. Zoals bekend stuurde Van Rijbroek hierover de afgelopen jaren vele duizenden mails aan allerlei instanties en hoogwaardigheidsbekleders.

Frustreerde

Maar Sanderink hechtte blijkbaar weinig waarde aan een goede relatie met de banken. Hij frustreerde voortdurend het opmaken van jaarrekeningen, die de banken en ook de verzekeraars eisten. Hij ontsloeg op eigen houtje de interim financiële topman, stelde een nieuwe aan, en ontsloeg die ook na een conflict. Verder maakte hij ruzie met accountant Mazars, terwijl duidelijk was dat geen enkel ander accountantskantoor nog bereid was om voor Strukton te werken.

Het leidde bij de RvC tot de conclusie dat Sanderink ‘niet meer in staat is om kritisch naar zijn eigen handelen te kijken en in te zien dat dit handelen steeds vaker irrationeel is’. ,,Daarmee vormt hij een groot gevaar voor de continuïteit van de onderneming van Strukton en Oranjewoud.’’

Volledig scherm Het kantoor van Centric. © ANP

De RvC constateert dat veel partijen die voor de ondernemingen van belang zijn zich terugtrekken ‘door het gedrag van Sanderink en de negatieve berichtgeving rondom zijn persoon in diverse media’. En verder duldt Sanderink volgens hen ‘geen versterking van het bestuur en blokkeert hij eveneens de broodnodige versterking van de organisatie’.

De aftakeling van Sanderink werd volgens de commissarissen pijnlijk duidelijk op een vergadering van 25 november 2022. Dat was vlak nadat de topman door de Ondernemingskamer uit zijn andere bedrijf Centric was gezet. Die gebeurtenis bleek hem zo diep te raken dat hij wekenlang onbereikbaar was. Toen hij eindelijk weer opdook, werd een vergadering afgesproken, maar daar liet Sanderink verstek gaan, terwijl hij wel in het pand aanwezig was. ‘De leden van de RvC die Sanderink toen opzochten troffen een persoon aan die in grote verwarring verkeerde en die vreesde dat er een aanslag op zijn leven werd beraamd’, zo valt in het verzoekschrift van Strukton te lezen.

Geen boodschap

Een week later was Sanderink wel aanwezig bij een vergadering met de RvC, maar daar deelde hij mee dat het bedrijf moest stoppen met overheidsopdrachten, omdat hij de overheid niet meer vertrouwde. De commissarissen wierpen tegen dat de overheid de grootste opdrachtgever van Strukton is, maar daar had de grootaandeelhouder geen boodschap aan.

Strukton vroeg de Ondernemingskamer daarom om Sanderink ‘op afstand’ te zetten, zodat hij geen enkele zeggenschap meer heeft over het bedrijf. Dat is overigens ook een eis van banken, verzekeraars en accountant. En zonder hun steun gaat Strukton kapot, zo waarschuwden de RvC en de Ondernemingsraad op de zitting.

De voorzitter van de Ondernemingskamer maakte aan het eind van de zitting duidelijk dat er geen directe uitspraak zou volgen. ,,We willen hier heel goed over nadenken en het ook goed opschrijven.” De uitspraak volgt dus ‘zo snel mogelijk’.

