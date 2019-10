Bouwers ‘gewoon naar Malieveld’ ondanks PFAS-belofte

PFAS? Stikstof was toch het grote probleem voor de bouw?

Ja, talloze bouwprojecten in het land hebben een probleem sinds de Raad van State in mei bepaalde dat er geen stikstof meer bij mag komen rond gevoelige natuurgebieden. Maar een nóg groter probleem heeft de bouwsector op dit moment met de aangescherpte normen voor PFAS. PFAS (spreek uit: peefas) is een verzamelnaam voor ruim 6000 chemische stoffen (poly- en perfluoralkylstoffen).

Die worden sinds de jaren 60 volop gebruikt in industriële processen en producten vanwege hun handige eigenschappen, zoals dat ze brandwerend, water- en vuilafstotend zijn. Zo gebruikt fabrikant Chemours in Dordrecht GenX, de bekendste stof uit de PFAS-familie, om Teflon te maken. Ook in blusschuim, verf en alledaagse producten als regenjassen, cosmetica en sprays om schoenen waterafstotend te maken zijn stoffen uit de PFAS-groep veel gebruikt. Sinds het milieuschandaal rond GenX (en zijn voorganger PFOA, ook wel C8 genoemd) in Dordrecht is er meer onderzoek gedaan naar deze chemicaliën. Ze blijken werkelijk overal voor te komen in ons milieu: in de bodem, in het grondwater, in sloten en rivieren. Omdat er nog geen milieunormen bestonden, heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in juli tijdelijke, strenge regels ingesteld voor het omgaan met grond waar PFAS in zit.