Bouwpakket van 36 mille eindigt in kachel: 'Ik wil die rotzooi weg hebben'

De houtkachel. Dat wordt vermoedelijk de bestemming van het bouwpakket voor een mantelzorgwoning in de tuin bij de familie Van Koot in Winterswijk (Gelderland). Het kromgetrokken hout, waarvoor 36.000 euro is betaald, levert misschien nog 100 euro op.

Sander van Koot is hélemaal klaar met het bouwpakket in zijn tuin.

,,Ik wil de rotzooi weg hebben, ik kan er niet meer tegen dat het hout in de tuin ligt'', zegt de Winterswijker, die er vanmorgen niet bij is als de deurwaarder de planken en de palen bij opbod veilt. ,,Als het goed is, komt er een koper, ik hoop meerdere. Maar een boer met een allesbrander kan het hout voor het symbolische bedrag van 100 euro verbranden.''

Brandhout

De berusting klinkt door in de stem van Van Koot. Een andere tuinhuizenleverancier omschreef het bouwpakket als brandhout en het ligt al ruim een jaar in de tuin. De beoogde mantelzorgwoning voor zijn autistische zoon Winston (23) wordt er niet meer van gebouwd. ,,Winston wil er niet meer in, dan heeft het geen zin eraan te beginnen. Ik wacht even af.''



Daarmee doelt Van Koot op de bizarre (juridische) strijd met Hans Koole, de leverancier van het (incomplete) bouwpakket. Nadat de rechter Koole in december vorig jaar veroordeelde tot het terugbetalen van de door Van Koot aanbetaalde 36.000 euro, is Koole tegen dat vonnis in beroep gegaan.

Veiling

De totale som van het bouwpakket voor de prefab mantelzorgwoning van 10 bij 9 meter bedroeg 48.000 euro. Sander en Heike van Koot kwamen bij Kooles Tuinhuizengroep uit omdat hij een dubbelwandig tuinhuis met spouwisolatie kon leveren waarin hun autistische zoon Winston, die nu thuis op zolder leeft, muziek zou kunnen componeren.

Aanbetaling

Ze deden eind 2016 de eerste aanbetaling van 24 mille en in april 2017 werden er pas enkele bouwpakketten geleverd. Aangezien de levering niet compleet was, betaalde Van Koot niet nog eens 24.000 euro maar de helft. Koole moest eerst de rest van het bouwpakket leveren, maar was vervolgens onbereikbaar en reageerde nergens meer op.

Op 5 december vorig jaar stonden beide partijen voor de rechter. Een hakkelende Koole, met een rood hoofd, kroop tot ergernis van de rechter in de slachtofferrol. De rechter liet doorschemeren Koole in het ongelijk te stellen en leek tijdens de rechtszaak mee te leven met de familie Van Koot. Alleen: ,,Wat schiet u daar dan mee op?’’