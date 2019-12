BOVAG: run op elektrische auto's

Zakelijke elektrische auto's worden volgend jaar fiscaal gezien duurder en dat zorgt voor een run op elektrische auto's, meldt brancheorganisatie BOVAG. In de eerste drie weken van december was ongeveer de helft van alle verkochte nieuwe auto's volledig elektrisch aangedreven. Voor heel 2019 verwacht BOVAG dat er ruim meer dan 50.000 nieuwe elektrische auto's worden geregistreerd, waarmee het aantal stekkerauto's in Nederland in een jaar tijd is verdubbeld.

Per 1 januari gaat de fiscale bijtelling van 4 procent naar 8 procent, van toepassing op de eerste 45.000 euro van de catalogusprijs van een elektrische auto. Boven dat bedrag is het tarief 22 procent, net zoals bij zakelijke auto's op fossiele brandstoffen. Tot 1 januari geldt voor de stekkerauto echter nog een tarief van 4 procent over de eerste 50.000 euro.

BOVAG schat dat de totale autoverkopen dit jaar uitkomen op 430.000 tot 440.000 stuks. Dat betekent dat van alle nieuw aangeschafte auto's dit jaar zo'n 12 procent een elektrische is. Hiermee is het aantal stekkerauto's in een jaar tijd verdubbeld naar ongeveer 100.000 stuks. Rond de jaarwisseling rijden er daarmee meer elektrische auto's rond dan plug-in hybrides. Voor 2020 verwacht BOVAG opnieuw dat er zo'n 40 à 50.0000 nieuwe stekkerauto's bijkomen op de Nederlandse wegen.