Boze boeren aan de deur bij Jumbo-baas Frits van Eerd, ‘Ik heb de oplossing alleen niet’

Coronavirus LIVE | Vanavond toespraak Rutte uit Torentje, personeel Google tot september thuis

10:02 Premier Mark Rutte houdt om 19.00 uur een toespraak vanuit het Torentje, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het is de tweede keer dit jaar dat de minister-president vanuit die locatie een toespraak over de coronacrisis houdt. Vandaag vindt er een crisisberaad plaats over nieuwe, zware maatregelen vanwege het oplopen van de dagelijkse besmettingen. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.