Boze boeren: ‘Hoe meer wij onze zin krijgen, hoe minder de kans op heftige acties’

De angst is: die blokkades komen er. Het harde FDF is er toe in staat.

,,Wij hebben het over acties, bij distributiecentra. De rest van de wereld maakt er blokkades van.’’



Dat is raar, u sloot eerder blokkades zeker niet uit.

,,Het is mogelijk. Maar iedere dag tot de demonstraties van woensdag, nemen we nieuwe argumenten mee. Die gaan bepalen hoe alles eruit gaat zien. Maandagmorgen, voor de zitting, spreken we nog met premier Rutte en minister Schouten. Samen met andere boerenpartijen. Uitkomsten daarvan zijn van invloed op die actie.’’



Hoe meer jullie jullie zin krijgen, hoe minder extreem de acties?

,,Ja. Dan moeten we wel vertrouwen hebben dat mooie woorden daden worden. In Den Haag waaien ze nogal eens met de wind mee.’’