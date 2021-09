Boze klanten én restaurants door storing bij bestelwebsite Thuisbezorgd.nl

Klanten en restauranteigenaren in het hele land klagen via sociale media steen en been, omdat bestellingen niet in het systeem doorkomen en mensen dus lange tijd tevergeefs op een burger of portie sushi zitten te wachten.

,,Misschien is het best wel netjes als er sprake is van een grote storing dat jullie actief mensen op de hoogte brengen", schrijft Michiel aan Thuisbezorgd.nl op Twitter. ,,Best sneu: wel betaald, maar er zelf na 70 minuten achter moeten komen dat er niets onderweg is...”

Een boze restauranteigenaar schrijft: ,,Waarom zetten jullie niet op de website dat jullie een landelijke storing hebben??? Lekker geld blijven cashen zeker! Helaas ben ik al meer dan 1k kwijt aan omzet. Niks komt binnen in mijn systeem.”

Veel restauranteigenaren melden ook dat het zakelijke nummer van de website onbereikbaar is. Ze raden mensen aan opnieuw te bestellen via de eigen website van hun restaurant. De belofte aan de telefoon is dat Thuisbezorgd.nl binnen enkele dagen het geld van bestellingen terugstort.

Een woordvoerder van de bestelwebsite is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. Op de website van het bedrijf staat geen enkele mededeling over de storing.