Bang voor prik? Deze neurowetenschapper bedacht een trucje

OM gaat hogere straffen eisen tegen Syriëgan­gers die langer bij IS zijn gebleven, zoals Fatima uit Tilburg

11 februari Het Openbaar Ministerie wil dat de Tilburgse Syriëganger Fatima H. (25) vier jaar de cel ingaat. De vrouw verbleef zes jaar lang in het gebied van terreurgroep IS. ,,Ze bleef IS trouw tot aan het eind, daarmee was haar aandeel groter dan dat van vrouwen die eerder terugkeerden." Lees hieronder het verloop van de zaak terug via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.