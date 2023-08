De Volksbank overtreedt witwasregels en krijgt mogelijk boete

Het bedrijf achter de ASN Bank, RegioBank en SNS doet niet genoeg om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. De Volksbank, sinds 2013 in handen van de overheid, is hier door De Nederlandsche Bank (DNB) voor op de vingers getikt. De toezichthouder heeft aangekondigd een boete te willen opleggen. Het is nog niet duidelijk hoe hoog die boete wordt.

De Volksbank heeft van DNB te horen gekregen dat uiterlijk op 1 april volgend jaar de “systematische integriteitsrisicoanalyse” van de bank op orde moet zijn. ,,DNB heeft tevens haar voornemen aangekondigd een procedure te starten om een bestuurlijke boete op te leggen”, meldt de genationaliseerde bank bij de halfjaarresultaten. De Volksbank is hier nog niet eerder over op de vingers getikt.

De witwasregels zorgen al jaren voor problemen bij de Nederlandse banken. ING en ABN AMRO moesten beide honderden miljoenen euro’s betalen na schikkingen met het Openbaar Ministerie (OM). De Rabobank kreeg in 2018 een dwangsom van 500.000 euro opgelegd vanwege het overtreden van de regels. Dat bedrag moest in 2021 worden betaald omdat de procedure toen nog niet voldoende was verbeterd.

Toegenomen kosten

De drie grootbanken - ING, ABN AMRO en de Rabobank - maakten de afgelopen dagen al hun resultaten over de afgelopen maanden bekend. Wat opviel waren de hoge winsten die ze maakten door de gestegen rentes, maar ook de toegenomen kosten die ze maakten om zaken als witwassen tegen te gaan. In het geval van de Volksbank was een stijging van de operationele kosten met een vijfde niet genoeg om helemaal volgens de regels te werken.

,,We betreuren het dat we niet in staat zijn geweest om met betrekking tot klantintegriteit geheel aan onze verantwoordelijkheid als poortwachter te voldoen”, reageert topman Martijn Gribnau. ,,We stellen alles in het werk om de tekortkomingen binnen de door DNB opgelegde termijn te herstellen.”

Dubbele winst

Net als concurrenten ING, ABN AMRO en de Rabobank profiteerde de Volksbank de afgelopen periode volop van de gestegen rente. De winst verdubbelde het afgelopen halfjaar ruim, tot 248 miljoen euro. Dat is een groei van 153 miljoen euro. Wie een lening afsluit betaalt tegenwoordig beduidend meer rente, terwijl de Volksbank verhoudingsgewijs minder geld kwijt is aan de nog relatief lage rente voor spaarders.

,,Er zijn een paar hele fraaie kanten en één minder fraaie kant”, zegt Gribnau tegen het ANP over de overtreding. ,,We blijven investeren in mensen, middelen en technologie om de manier waarop we naar risico’s kijken scherper te maken.” Het onderzoekstraject van DNB loopt nog, daarna wordt meer duidelijk over de hoogte van de eventuele boete.

