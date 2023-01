Dit drijft de activisten achter Erasmusbrug-teksten: ‘Enige optie is langzamerhand zelf de macht grijpen’

Spectacu­lai­re sterrenre­gen, maar het weer werkt niet mee

Een regen aan vallende sterren, soms wel tachtig per uur. In de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 januari scheert de meteorenzwerm Boötiden langs de aarde. Deze wolk ruimtegruis is deze keer actiever dan ooit.

2 januari