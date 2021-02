LIVE | Air France-KLM boekt 7,1 miljard euro verlies door coronacrisis, Britse variant maakt opmars in Duitsland

'Leerlingen vanaf 1 maart één dag per week naar middelbare school’

9:09 Middelbare scholen willen hun leerlingen vanaf 1 maart weer minstens één keer per week in de klas hebben. De tieners staan mentaal zó onder druk dat de scholen ervoor pleiten om met sneltesten of gehuurde ruimtes, zoals theaterzalen of hotels, hun leerlingen tóch te mogen ontvangen.