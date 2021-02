LIVE | Kamer terug van reces voor debat avondklok, werkloosheid in Nederland gaat hard omlaag

CoronaDe Tweede Kamer komt donderdag van reces terug om de nieuwe spoedwet over de avondklok te bespreken. Het kabinet heeft de nieuwe wet binnen een dag in elkaar gedraaid, nadat de rechtbank in Den Haag dinsdag de avondklok ongeldig had verklaard. De juridische onderbouwing ervan was volgens de rechter onvoldoende. Enkele uren later schortte het gerechtshof de uitvoering van het besluit op, zodat de avondklok in ieder geval van kracht blijft totdat er een uitspraak in hoger beroep is. Vrijdag dient het beroep. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.