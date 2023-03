Maart uitzonderlijk nat, somberste sinds 2005

Het leek deze maand niet te stoppen met regen en dat bevestigen de cijfers van weerdienst Weerplaza. De neerslagsom komt uit op naar schatting 100 millimeter terwijl 56 het gemiddelde is. Ook wat zonneschijn betreft valt het tegen. Naar verwachting komt maart uit op slechts zo’n 115 zonuren tegen 145 normaal.

Het contrast met vorig jaar is groot, ziet de weerdienst. Vorig jaar hadden we in maart nog een record aan zonuren te pakken, met zo'n 245 zonuren tegen 146 uur normaal gesproken. Ook viel er slechts 9 millimeter tegen 56 gemiddeld.

Dit jaar pakt duidelijk anders uit. Sinds 1906 is het slechts vijf keer eerder voorgekomen dat er gemiddeld over het land 100 millimeter of meer viel in maart. Het natst was maart 1981 met gemiddeld 128 mm. In 2008 bijvoorbeeld viel 118 en in 1914 was dat 117 mm.

De verwachting is dat het de komende tijd regelmatig regent en de kans is aanwezig dat maart 2023 gemiddeld over het land (iets) meer dan 100 mm noteert. Het zou een vijfde plaats op de ranglijst sinds 1906 kunnen opleveren.

Somberste maart

Ook gemeten naar zonuren is het een opmerkelijk sombere maand. Volgens Weerplaza is het zelfs de somberste maart sinds 2005. Toen scheen de zon 118 uur. In 2013 scheen de zon gemiddeld over het land 126 uur en in 2019 129 uur. Aan het begin van deze eeuw scheen de zon minder dan 100 uur in maart. In 2000 scheen de zon 88 en in 2001 slechts 76 uur.

In 1909 en in 1981 scheen de zon zelfs slechts 54 tot 56 uur gemiddeld over het land. Toen was maart zelfs somberder dan een tegenwoordige decembermaand. In december schijnt de zon in het huidige klimaat gemiddeld 58 uur.