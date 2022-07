Nog geen aanhoudingen na vurig boerenprotest: ‘Opruimen van rotzooi gaat nog uren duren’

De politie sloot de A1 van Apeldoorn naar Hengelo af vanwege puin en mest op de weg. Het verkeer moest hier omrijden, maar de vluchtstroken waren begaanbaar voor hulpdiensten. „Momenteel zijn er diverse acties gaande langs snelwegen op diverse plekken in Gelderland en Overijssel. Houd rekening met extra lange reistijden, pas daar waar nodig uw reis aan”, liet de politie weten.



De politie Midden-Nederland houdt de situatie op de plekken waar boeren actievoeren in de gaten. Als er strafbare feiten worden gepleegd, of als dat nodig is, wordt in afstemming met de gemeente opgetreden, meldt een woordvoerder van het korps. ,,Op dit moment monitoren we wat de situatie is en wanneer het uit de hand loopt, wordt actie ondernomen.”



De politie in het oosten van het land heeft nog niemand opgepakt in verband met de protestacties. ,,Als er informatie is of we weten wie erachter zit, zullen we acteren, maar dat is op dit moment nog niet aan de gang’’, aldus de woordvoerder. Het achterhalen van de daders - zoals degenen die de branden hebben aangestoken - lijkt niet eenvoudig. ,,We moeten wel informatie hebben die ons leidt naar de mensen die hier achter zitten.’’