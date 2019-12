OM: Balie-Syriër ‘wilde Nederland dingen laten zien die het nog nooit gezien had’

Dat heeft Aziz volgens het Openbaar Ministerie gezegd in afgeluisterde gesprekken en berichten. Daarin zegt hij volgens Justitie ook dat hij in Nederland op tv te zien zal zijn ’24 uur nadat hij Nederlander is geworden’. Over de bomgordel zou hij hebben gezegd dat hij er mee sliep en hem om had toen hij vanuit Syrië naar Turkije reisde. ,,Het ging om een gordel waarvan de explosieven 90 mensen hadden kunnen doden”, stelde het OM vanmiddag in een tussentijdse zitting tegen Aziz al H. Hij wordt ook wel de ‘Balië-Syriër’ genoemd omdat hij in 2017 op een bijeenkomst in het Amsterdamse debatcentrum De Balie werd herkend door andere gevluchte Syriërs.

‘Gesprekken ook anders interpreteren’

Volgens Al H.’s advocaat Peter Plasman heeft zijn cliënt ‘de schijn tegen door alles wat het OM vertelt’. Maar de afgeluisterde gesprekken zijn volgens hem ook anders te interpreteren. ,,Het OM lijkt op een aanslag te doelen, maar je kunt ook de conclusie trekken dat hij het heeft over een boek dat hij wil publiceren. Daar spreekt hij namelijk ook over.” Ook de zin ‘dat hij Europa geen genade zal tonen’, kan daar volgens hem op doelen. Daarnaast lijkt het Plasman onwaarschijnlijk dat de ‘tweede man van Al Nusra met een bomgordel om de grens naar Turkije oversteekt’. Justitie wijst erop dat ook IS-leider Al Baghdadi een bomgordel droeg toen hij door de Amerikanen werd gevonden.

‘Emir van Raqqa’

Aziz al H. wordt er door justitie van verdacht in het begin van de Syrische burgeroorlog een leidinggevend figuur te zijn geweest in de jihadistische groepering Jabhat al Nusra (JaN). Hij zou onder meer de emir van de stad Raqqa zijn geweest (voordat die stad door IS werd veroverd) en directe banden hebben gehad met JaN-leider Al Jolani. Al H. verliet uiteindelijk de groepering en vluchtte, via Turkije en Griekenland, naar Nederland. In 2017 herkenden andere Syrische vluchtelingen hem als een jihadist op een bijeenkomst in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Hij gaf daarna een interview aan Nieuwsuur en de Volkskrant waarin hij zijn kant van het verhaal vertelde. Een jaar later werd hij alsnog opgepakt.

De politie arresteerde snel daarna ook Aziz’s broer Fatah, die als asielzoeker in het Brabantse Bergeijk woonde. Ook Fatah zou een voorname rol bij Jabhat al Nusra hebben gehad. De twee zitten sinds het najaar van 2018 vast. Omdat het onderzoek complex is en het horen van getuigen in Syrië, volgens justitie, vrijwel onmogelijk, kan het tot 2021 duren voordat hun zaak inhoudelijk behandeld kan worden.

Volledig scherm Aziz al H. tijdens een interview met Nieuwsuur. © screenshot Neuwsuur.

Beheerder van een gevangenis

Ook de zaak tegen Fatah werd gisteren behandeld tijdens een tussentijdse zitting. Fatah zou onder meer verantwoordelijk zijn geweest voor het beheer van een gevangenis op de Tabqa-dam. Daar zouden verschillende gevangenen zijn geëxecuteerd. Het OM heeft enkele getuigen gehoord die verklaren dat hij inderdaad bij JaN zat. In een afgeluisterd gesprek zegt Fatah zelf: ,,Hoe kunnen ze weten dat we bij Jabhat al Nusra hebben gezeten?”

De zaak kreeg onder meer landelijke bekendheid doordat correspondente Ans Boersma begin van dit jaar Turkije werd uitgezet. Dat gebeurde nadat Nederlandse justitie de Turken om informatie over Boersma had gevraagd. De journaliste had enige tijd een relatie met Aziz Al H. Justitie verdenkt Boersma ervan haar toenmalige vriend via een toeristenvisum naar Nederland te hebben willen halen. Dat is volgens justitie valsheid in geschrifte. Boersma werd daarop door de Turken het land uitgezet. Ze is in Nederland door de politie ondervraagd als verdachte, maar het is nog niet bekend of ze ook daadwerkelijk vervolgd wordt. Het toeristenvisum werd overigens gewijzigd. Aziz kwam daarna via de illegale weg naar Europa: via de Griekse eilanden.