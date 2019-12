Taghi 'tegen zijn wil' in luxe privéjet gezet: 'Hij mocht kennelijk niet naar Marokko’

Ridouan Taghi, ’s lands gevaarlijkst gewaande crimineel, is vannacht uit het niets en ‘tegen zijn wil’ in het vliegtuig naar Nederland gezet. Dat zegt zijn advocaat Inez Weski in een uitgebreide verklaring, waarin ze het heeft over een ‘verkapte uitlevering’. Volgens de raadsvrouw had de Nederlandse overheid zich ‘terughoudender’ moeten opstellen bij het vragen om opsporing of aanhouding van Taghi in Dubai.

Advocaat Inez Weski wilde vanmiddag na afloop van haar gesprek met Ridouan Taghi in de gevangenis in Vught niets zeggen, maar komt nu alsnog met een schriftelijke reactie op de onverwacht snelle uitlevering van de topcrimineel. Volgens Weski heeft Nederlandse justitie de rechten van Taghi geschonden omdat ons land geen specifiek uitleveringsgedrag heeft met Dubai.

,,Dergelijke uitleveringsverdragen worden historisch gezien afgesloten als de rechtssystemen enige gelijkwaardigheid kennen”, laat de raadsvrouw weten. ,,Slechts twee VN-verdragen worden soms als basis gebruikt voor uitleveringsverzoeken aan landen waarmee geen specifieke verdragsverhouding bestaat. Die twee VN-verdragen zijn echter in de zaken, die cliënt worden verweten, niet zonder meer van toepassing.”

Verweer

Na de arrestatie van Taghi heeft Weski bij het Openbaar Ministerie direct juridische stukken opgevraagd, waaronder de stukken van een eventueel uitleveringsverzoek. Uiteindelijk is door Nederland helemaal geen dergelijk verzoek gedaan, tot verbazing van Weski. Tegen dat verzoek had Taghi ‘dan immers verweer kunnen voeren in Dubai’. ,,Cliënt werd zelfs al binnen enkele dagen na zijn aanhouding Dubai uitgezet zonder dat, zoals ik begrijp, hem rechtsbijstand, consulaire bijstand of rechterlijke tussenkomst tegen die uitzetting werden geboden.”

Volgens Weski is daarbij opmerkelijk dat Taghi, die naast de Nederlandse ook de Marokkaanse nationaliteit bezit, ‘kennelijk niet naar Marokko mocht worden uitgezet’. Het is niet duidelijk of dit ook de wens was van de topcrimineel. Marokko jaagt al langere tijd op Taghi omdat hij daar verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op de zoon van een rechter.

Verontwaardigd

Weski was vanmiddag ongeveer 2,5 uur binnen in de gevangenis om Taghi te ontmoeten. Over de inhoud van het gesprek wil ze niets loslaten. Wel is ze erg verontwaardigd over de onverwacht snelle uitlevering naar Nederland. In haar verklaring heeft ze het over ‘een verkapte uitlevering’.

,,De internationaalrechtelijk afgesproken procedures ter waarborging van eerlijke processen met toegang tot een rechter lijken immers te zijn omzeild, waarbij Nederlandse ambtenaren cliënt tegen zijn wil in het door Nederland ingezette vliegtuig naar Nederland hebben vervoerd.”

Eerder op de dag maakte Weski nog melding van een ontvoering door de Nederlandse overheid. ,,Ik heb toen gesteld, dat voor de leek, dat wel als zodanig het gevoel zou omschrijven, maar dat ik in juridische zin meen, dat de feiten in zodanig ernstige mate wijzen op een verkapte uitlevering, dat deze op hun gevolgen voor het Nederlandse proces zo spoedig mogelijk nader moeten worden onderzocht.”

Reactie minister

Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is Taghi vannacht ‘gewoon volgens de regels’ vanuit Dubai overgebracht naar Nederland. Hij wuift de beschuldiging weg dat Taghi zou zijn ‘ontvoerd’ omdat hij volgens zijn advocate zonder ‘vorm van proces’ is opgehaald in de oliestaat. ,,Het is van begin tot eind volgens de regels gegaan. Het overbrengen van de heer T. is volledig in overeenstemming met de regels in de rechtstaat gebeurd.’’

Volgens Grapperhaus kon het snel gaan, maar is het wel ‘zorgvuldig’ gegaan. ,,De dingen zijn gegaan zoals ze moeten gaan. Ik sta daar voor. Het Openbaar Ministerie en ik hebben nauw samengewerkt de afgelopen dagen en de overdracht is voortreffelijk gegaan.’’ Wesli zegt op haar beurt dat het heel goed kan dat Nederlandse justitie haar rechten heeft verspeeld om Taghi in Nederland te vervolgen.

Volledig scherm Interieur van het vliegtuig (D-AAAY) waarmee Ridouan Taghi naar Nederland is vervoerd © Air Indipendence

Volledig scherm VUGHT - Advocaat Inez Weski verlaat de extra beveiligde gevangenis in Vught. Ze zal haar client Ridouan Taghi bij staan in zijn proces. © Rob Engelaar