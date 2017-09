Braken en Kadioglu helpen NEC ronde verder in beker NIJMEGEN - NEC heeft dinsdagavond in de eerste ronde van de beker FC Emmen verslagen met 3-1 na een sterke tweede helft. Daarmee nemen de Nijmegenaren revanche voor het gelijkspel voor de competitie afgelopen vrijdag tegen de ploeg uit Emmen: 1-1.







Nabeschouwing

Sven Braken nam twee doelpunten voor zijn rekening. Ferdi Kadioglu startte voor het eerst op zijn favoriete positie achter de spits. De eerste helft liet hij bij vlagen zijn klasse zien, maar wist hij geen lijn te krijgen in het spel van NEC. Emmen kwam dan ook in de 30ste minuut op voorsprong door Alexander Bannink, die alleen voor Joris Delle opdook. De Franse keeper kreeg de voorkeur boven Joshua Smits. Sven Braken maakte snel weer gelijk. De spits profiteerde van een slechte terugspeelbal van Josimar Lima.



NEC kwam sterk uit de kleedkamer. De ploeg domineerde in de tweede helft waarin regisseur Kadioglu een belangrijke aandeel had. Het scoreverloop zat dan ook mee. Al in de 49e minuut maakte Sven Braken 1-2 na een afgeslagen corner op aangeven van Wojciech Golla.



Een paar minuten later scoorde Groeneveld op aangeven van Kadioglu. Kadioglu kon een prima tweede helft niet verzilveren met een doelpunt. Diep in de tweede helft schoot hij uit een moeilijke hoek op de paal.

Voorbeschouwing

NEC-trainer Adrie Bogers krijgt deze dinsdagavond voor de beker uitgerekend tegen FC Emmen de kans om het gemor onder de aanhang enigszins te beteugelen. Vrijdag speelden de Nijmegenaren op eigen veld voor de competitie gelijk tegen Emmen in het eerste deel van het tweeluik.

De competitiestart van de titelfavoriet in de eerste divisie heeft niet het resultaat opgeleverd waar supporters op hoopten. Volgens Bogers is er geen sprake van extra druk voor het bekertreffen. ,,Bij NEC is er altijd druk. Wij gaan de beker in om een ronde verder te komen. Ik zie het als een op zich staande wedstrijd.''



Toch beaamt de coach dat het belangrijk is dat zijn ploeg vertrouwen tankt met een overtuigende overwinning. Of dezelfde elf spelers revanche mogen halen, is onduidelijk. Afgaande op de verdeling van de hesjes zou er in elke linie een wisseling zijn. Wojciech Golla moest tijdens de laatste training zijn plaats centraal in de defensie afstaan aan Robin Buwalda.