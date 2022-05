Bram (12) beloofde op tijd thuis te zijn, maar kwam nooit aan: ‘Geen straf te zwaar in onze ogen’

almere Middagje shoppen in Action eindigt in geweldsex­plo­sie: ‘Oogbol stak zowat uit mijn oogkas’

Een middagje shoppen in de Action in Almere is voor een Syrische vluchteling uitgelopen op een zware mishandeling. Een man ‘met een extreem kort lontje’ sloeg het 24-jarige slachtoffer zo hard tegen zijn hoofd dat hij een aantal complexe breuken in zijn gezicht opliep. ,,Ik omring mezelf nu met dieren, die zijn beter dan mensen.”

18 mei