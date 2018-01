Bram Moszkowicz wil weer advocaat worden maar durft nog niet

Moszkowicz werd vanavond in de RTL4-talkshow 5 Jaar Later stevig aan de tand gevoeld door presentator Beau van Erven Dorens. Die sprak de oud-advocaat over de tijd nadat hij door het Hof uit zijn functie werd geschrapt. Dat gebeurde omdat hij grote sommen geld van cliënten zou hebben gevraagd en aangenomen, omdat hij belangen van cliënten zou hebben verwaarloosd, zijn administratie niet op orde had, en niet de verplichte studiepunten voor bijscholing haalde.



Nu, vijf jaar na de uitspraak, zou Moszkowicz dolgraag weer een toga aantrekken. ,,Maar dat zit er voorlopig niet in. En dat is jammer. In Nederland zijn we, zeker in het recht, gewend mensen een tweede kans te geven. Ik denk dat ik, nu ik vijf jaar mijn vak niet hebben mogen uitoefenen, misschien een tweede kans verdien.'' Toch durft hij de stap naar een eventuele rehabilitatie (nog) niet te zetten. ,,Ik zou het kunnen doen, maar vrees die afwijzing.''



Moszkowicz moet zich, als hij weer advocaat wil worden, wenden tot de Orde van Advocaten. De Raad van Toezicht oordeelt vervolgens over zo'n aanvraag. Als die aanvraag wordt afgewezen, bekijkt het Hof van Discipline - de instantie die hem schrapte uit zijn functie - de zaak.



De jurist is momenteel actief als juridisch adviseur. Hij werkt in voorkomende gevallen samen met zijn vriendin, advocate Nienke Hoogervorst, die een zelfstandige strafrechtpraktijk heeft. ,,Ik geef advies en doe met een frisse blik, op basis van mijn jarenlange ervaring met recht, zogenoemde second opinions voor allerlei zaken.'' Hij hoopt, als een functie als advocaat geen optie blijkt, door te gaan als adviseur. ,,Ik moet toch geld verdienen.''