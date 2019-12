Branche kritisch over eendaagse cursus theorie-examen

,,Zeg eens eerlijk, jij hebt zeker een eendaagse theoriecursus gevolgd?’’ Dat hoorde een leerling die gezakt was voor zijn rijexamen bij het CBR, vertelt Peter van Neck. Hij is voorzitter van branchevereniging VRB (Vereniging Rijschool Belang). Spoedcursussen leren leerlingen in turbotempo foefjes om te slagen voor het theorie-examen. Zo’n 10 procent van de theorie-examenklanten volgt zo’n spoedcursus. Ze slagen vaak wel voor het examen, maar de VRB vreest dat de stof niet blijft hangen.

Negatieve invloed

De moeilijkheid van de vragen is de reden dat jongeren kiezen voor een spoedcursus, denkt Ous Riffi. Zijn rijschool in Breda werkt samen met BredaTheorie, een theorieschool die eendaagse cursussen geeft. Hij is ervan overtuigd dat het CBR een psychologisch spelletje speelt met de examenkandidaten. ,,Je hebt leerlingen die wekenlang leren en zakken voor hun theorie, simpelweg omdat ze de vraagstelling niet snappen. Wat dacht je van mensen met dyslexie of ADHD, die raken helemaal in paniek. Wil het CBR controleren of de leerlingen goed zijn in begrijpend lezen of dat ze de theorie beheersen?’’ Toch denkt hij dat negen op de tien eendaagse theoriecursussen ‘gewoon rommel in de markt’ zijn.