Brancheclubs bezorgd over vertraging van aanpak coronacrisis en wetgeving

Branchevereniging Bouwend Nederland maakt zich vooral zorgen over de gevolgen voor de stikstofwet die nu bij de Eerste Kamer ligt en hoopt dat die niet controversieel wordt verklaard. ,,Het bestuurlijke proces moet niet stil komen vallen. Want je bent zo weer een paar maanden verder voordat die wet behandeld wordt, misschien wordt er dan weer een andere aanpak gekozen, je weet het niet”, aldus een woordvoerder.

Ook makelaarsvereniging NVM laat weten dat het belangrijk is dat de aanpak van de woningmarkt ‘geen verdere vertraging oploopt’. In december 2020 bereikte het toenmalige kabinet een akkoord met oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over de stikstofwet, waar de Eerste Kamer nu een klap op moet geven. Daarin werd onder meer de toezegging gedaan dat in 2035 bijna driekwart van de gevoelige natuur niet meer beschadigd wordt door de stikstofneerslag. Daarvoor moet de stikstofuitstoot gehalveerd worden.

De Pensioenfederatie vraagt zich af wat de gevolgen zijn voor het wetsvoorstel rondom het pensioenstelsel. ,,We zijn wel blij dat het wetsvoorstel al is ingediend voor consultatie, maar hopen natuurlijk dat de val van het kabinet niet alsnog voor vertraging zal zorgen”, aldus de woordvoerster. Vorig jaar sloten het kabinet en sociale partners na tien jaar onderhandelen een akkoord over een nieuw pensioenstelsel, dat in 2026 wordt ingevoerd. Hierin komen de pensioenuitkeringen veel minder op voorhand vast te staan, terwijl de rendementen op de beleggingen van pensioenfondsen veel bepalender worden. In goede jaren worden de pensioenen verhoogd, als het tegenzit worden ze verlaagd. De gedachte daarachter is dat pensioenen hierdoor vaker omhoog kunnen.

Horeca

Horecabranchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vreest dat het vertrek van minister Eric Wiebes van Economische Zaken de aanpak van de coronacrisis er niet makkelijker op maakt. De horeca is een van de hardst getroffen sectoren door de coronapandemie. Het ministerie van Economische Zaken zit samen met twee andere ministeries middenin onderhandelingen over ruimere steun aan benadeelde ondernemers.

,,De val van het kabinet moet niet ten koste gaan van het coronacrisisbeleid. Wij gaan ervan uit dat het kabinet in zijn totaliteit zich in blijft zetten voor de aanpak van de coronacrisis”, zegt voorzitter Robèr Willemsen. ,,Economische Zaken en Klimaat is hét departement dat voor ondernemers zou moeten staan. Als de baas daarvan opstapt, helpt dat niet. Ik hoop dat iedereen daar zijn werk goed kan blijven doen.”

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME is ook niet blij met de val van het kabinet, ‘juist in deze ontzettend ingewikkelde tijden voor iedereen’. ,,Ik heb veel respect voor het werk dat het kabinet heeft verricht om burger en bedrijfsleven sterker uit deze crisis te laten komen. Het in korte tijd optuigen van steunpakketten en de maatregelen om de zorgsector te helpen om daarmee de gezondheid van zoveel mogelijk Nederlanders veilig te stellen, getuigt van een ongekend doorzettingsvermogen van de bewindspersonen”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

Onvermijdelijk

Toch noemt vakbond FNV deze stap ‘onvermijdelijk’. ,,Als er structureel zo veel fout gaat in de uitvoering van het overheidsbeleid moeten daar consequenties aan verbonden worden”, reageert voorzitter Han Busker. ,,Mensen zijn in deze periode ongelooflijk in de kou gezet. Het is schandalig dat het rechtzetten en compenseren daarvan zo lang op zich laat wachten. Een volgend kabinet moet hier lessen uit trekken.”

FNV én CNV zetten hun samenwerking met het demissionaire kabinet voort, waarbij de nadruk ligt op het aanpakken van de coronacrisis. ,,Dinsdag gaf premier Rutte al aan dat de bestrijding van de crisis gewoon doorgaat, ook als het kabinet zou vallen. We staan voor grote uitdagingen, waarbij onze belangrijkste focus is om zo goed mogelijk uit deze crisis te komen”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

FNV-voorzitter Busker vindt het ‘van belang dat de demissionaire status van het kabinet en het opstappen van de minister van Economische Zaken de voortgang van de aanpak van de crisis en de inzet van de noodzakelijke steunpakketten niet in de weg staat’. Hij wijst verder op de noodzaak van ‘het behouden van banen in deze coronacrisis, samen met de bestrijding van het virus zelf’.

