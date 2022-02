Brand in appartementencomplex Kaag, mogelijk slachtoffers

Stel uit Haarle verwaar­loos­de 61 hondjes: ‘Ze zaten letterlijk in de shit’

Een stel uit Haarle, in de buurt van Hellendoorn, mag vijf jaar lang geen dieren meer in huis halen. Anders gaan ze alsnog maanden de cel in. De politie vond vorig jaar februari 61 zwaar verwaarloosde hondjes in hun huis. „Deze zieke dieren zaten letterlijk in de shit”, zei een verontwaardigde de officier van justitie vanmiddag in de rechtbank in Almelo.

