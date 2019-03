Brand in schakelstation zonnepanelen bij Emmeloord

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Volgens woordvoerder Arjan Venema van Veiligheidsregio Flevoland moesten medewerkers van netbeheerder Liander eerst de stroom afschakelen, voordat de brandweerlieden konden beginnen aan het bestrijden van het vuur. ,,Er is geen gevaar voor de omgeving, in die zin is dit een klein incident. We verwachten dat we het vuur snel onder controle hebben. Hoe groot de schade zal zijn, is nog niet te zeggen. Dat wordt pas later duidelijk, net als de mogelijke oorzaak van de brand.”