Brand in trein Limburg, passagiers in veiligheid gebracht

KNMI: Mysterieu­ze harde knal in Groningen was geen aardbeving. Maar wat wel?

8 december De enorme knal die rond 19.30 uur her en der in de provincie Groningen is waargenomen, was geen aardbeving. Dat meldt het KNMI. Wel registreerde de weerdienst ‘akoestische signalen’ in de lucht die trillingen hebben veroorzaakt.