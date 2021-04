Brand in woning loopt uit de hand: één agent knock-out en vader van baby krijgt daarna klappen

VideoEen brand in een woning is gistermiddag in Almere uitgedraaid op een vechtpartij tussen een agent en de vader van een baby, die door rookontwikkeling naar het ziekenhuis moest. Eén agent werd knock-out geslagen. Daarop greep de politie hard in. Op beelden is te zien dat een agent de vader van de baby in zijn maag stompt en een knietje geeft.

Het begon gistermiddag in de Allendestraat in Almere met een brand in een flatwoning. De rook was zo hevig dat rookwolken een woning hoger naar binnen drongen en een pasgeboren baby in de problemen kwam. De baby - volgens de oma van het kind pas één week oud - moest naar het ziekenhuis. Daarop kwam de vader van het kind naar de brandende woning. Hij was woedend en wilde de aanstichter van de brand, de bewoner, aanvallen.

Althans, dat zegt de politie. Volgens de oma van de baby zei haar schoonzoon ‘slechts’: ,,Als er wat mis is met mijn kind dan merk je het nog wel.”

Een agent deelt een knietje uit aan de woedende vader van een baby die door andere agenten wordt vastgehouden.

Klap in gezicht

Een agent die de boel wilde sussen, kreeg daarna een klap van de vader vol in het gezicht en ging enkele tellen knock-out. Maar volgens de oma van de baby werd de vader in eerste instantie zelf ‘in elkaar geslagen’ door agenten. ,,Daarna viel een agent en pas toen heeft mijn schoonzoon hem een schop gegeven”, vertelt ze tegen deze site. ,,Maar hij kreeg eerst zelf klappen.”

De gemoederen liepen daarna zo hoog op dat agenten de 22-jarige vader van de baby in toom moesten houden. Vervolgens is te zien dat één agent twee klappen in de maag van de man uitdeelt en hem ook nog een knietje geeft. Daarna spreekt een andere agent zijn collega aan en is het klaar. Het is niet helemaal duidelijk of de agent die de klappen uitdeelt, dezelfde is als de agent die even k.o. was gegaan.

,,Wij gaan bij de politie een klacht indienen”, zegt de oma van de baby. Met de baby gaat het goed overigens. Een politiewoordvoerder zegt dat elk gebruik van geweld van agenten wordt onderzocht. Dus ook dit incident. Ook de agent die was neergeslagen maakt het na behandeling in het ziekenhuis weer redelijk goed, aldus een woordvoerder.

Ook de 37-jarige onderbuurman van de baby is opgepakt. Hij zou de brand hebben aangestoken. Volgens de oma van de baby is de man niet in orde en zouden er in die woning ook drugs rondgaan.

