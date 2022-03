Brand in woongebouw in Leeuwarden, 20 huizen ontruimd

‘Middel X’ dat agent verwondde is levensge­vaar­lijk en daardoor veel gebruikt bij suïcides, waarom is het niet verboden?

Een politieagent raakte woensdag onwel in een Arnhemse woning waar het zelfmoordpoeder ‘middel X’ werd aangetroffen. Het middel is levensgevaarlijk en wordt gebruikt door mensen met een zelfdodingswens. Wat is het middel precies en waarom wordt het niet verboden? Vijf vragen over ‘middel X’.

24 maart