Brandbrief kinderopvang: Regels moeten nu soepeler om nijpende tekorten aan te pakken

Ze willen onder meer dat beroepskrachten in opleiding al meegeteld mogen worden als ‘vaste gezichten’ voor de kinderen. Ook moet het mogelijk worden om studenten pedagogische wetenschappen en psychologie, eventueel na een korte aanvullende scholing, in te zetten in de opvang. En studenten die al een hbo-opleiding tot pedagogisch medewerker volgen, kunnen best wat vroeger in hun studie voor de groep staan.



Zulke concrete ingrijpen zijn volgens de schrijvers onvermijdelijk. ,,Als bestuurders in de kinderopvang ervaren wij het dagelijks: er is een groot tekort aan pedagogisch medewerkers. We staan met elkaar voor een belangrijke uitdaging. Het is tijd om de noodklok te luiden en oplossingen aan te dragen”, staat in de brief.



Initiatiefnemer Nicole Krabbenborg is algemeen directeur van Kindergarden, dat bijna 70 vestigingen in Nederland heeft met 2000 medewerkers. ,,We kampten natuurlijk al met een personeelstekort, maar hebben te laat gevoeld hoe nijpend dit tekort zou worden”, vertelt ze. ,,Door corona verwachtten we dat economie zou teruglopen en dat na de vaccinaties het ziekteverzuim onder onze medewerkers minder zou zijn. Nu zien we in de praktijk dat de vraag naar opvang enorm toeneemt, terwijl het ziekteverzuim niet snel daalt; ook door de werkdruk. Want we vragen veel van deze collega’s.”