Brandende bestelbus in fietsenwinkel lijkt nieuwe, zevende aanslag op e-bikehandelaren

Het pand aan de Nieuwe Dukenburgseweg staat op naam van dezelfde ondernemer van een e-bikezaak in Cuijk waar in januari dit jaar een hal door brand werd verwoest. Daar gingen twee branden in Cuijk aan vooraf, mogelijk gericht op een compagnon van de ondernemer.



In mei waren in Nijmegen ook twee vergelijkbare aanslagen. Toen gingen kort na elkaar in één straat in de Nijmeegse wijk Groenewoud twee voertuigen in brand en werden op de stoep leuzen gekalkt met de voornaam - ‘Ad’- van de compagnon. De eerste brand was vermoedelijk aan het verkeerde adres, op de tweede woont een vriend van de genoemde Ad. Eerder die week was er ook al een aangestoken brand in Cuijk, die mogelijk ook gericht was tegen de ondernemers.