Brandweer extra alert: grote kans op natuurbranden door droogte

De hulpdiensten zetten ook verkenningsvliegtuigjes in, waarvan de bemanning speurt naar brandontwikkeling. Ook aan burgers wordt gevraagd om 'extra alert' te zijn. En er is een verbod op open vuur van kracht. Brandweer Nederland verwacht dat ook andere regio's de hoogste staat van paraatheid zullen krijgen, vanwege de aanhoudende warmte.



Weerplaza bevestigt deze voorspelling. ,,We gaan een zeer warme periode tegemoet met droog en zeer zonnig weer'', aldus meteoroloog Raymond Klaassen. ,,Het woord 'neerslag' komt de komende tijd niet voor in de weerberichten. Héél misschien dat er volgende week donderdag of vrijdag een enkele onweersbui kan komen, maar tot die tijd is het kurkdroog.''