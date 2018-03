Brandweer is in kleine acht minuten ter plaatse

De meldkamer van de brandweer heeft in Nederland gemiddeld een kleine minuut nodig om de brandweereenheid te alarmeren. Daarna duurt het uitrukken zo'n drie minuten en kost het vier minuten om naar de brand te rijden. De cijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat benadrukt dat de brandweer er langer over doet in dunbevolkte gebieden, zoals Drenthe, waar de rijafstanden groter zijn.

De brandweer zegt trots te zijn op de cijfers, al is de gemiddelde responstijd ten opzichte van 2016 licht toegenomen. Voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland: 'Onze mensen hebben het wederom heel goed gedaan. In 3,5 minuut na alarmering kunnen we vanuit 951 kazernes 10.000 mensen op straat krijgen. Vier minuten later zijn we bij het incident. Welke organisatie kan dat zeggen? Sneller gaat niet." Ook memoreert Wevers dat het aantal mensen dat omkomt bij een woningbrand (circa dertig per jaar) in Nederland laag ligt vergeleken met andere welvarende landen, al is 'elk slachtoffer van brand er een te veel".