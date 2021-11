Brandweerman Eric moest rennen voor zijn leven bij rellen in Rotterdam: ‘Leek een oorlogsgebied’

Vrijdagavond, iets voor negenen komt een melding binnen van een brandende auto aan de voet van een grote woontoren. Relschoppers en demonstranten hebben dan al twee uur de overmacht in de stad. ,,Als ‘sein veilig’ wordt afgegeven, dan ga je erop af”, vertelt bevelvoerder Eric Linthuis (46), werkzaam op kazerne Baan, in het centrum van Rotterdam.



Hij en nog vijf andere brandweermannen zetten hun helmen op en stappen de bluswagen in richting de Bulgersteyn, een zijstraat van de Coolsingel. ,,We gingen er met een ander gevoel heen, zeker nadat we de beelden via sociale media zagen.” Onderweg worden nog de heilige woorden uitgesproken: ,,We gaan die brand blussen en komen veilig terug.”