Braziliaanse mutant lijkt zich koest te houden: ‘Hij heeft het moeilijk in de strijd met de Britse’

Van beide varianten bestaat het vermoeden dat het immuunsysteem en de bescherming door vaccins er minder goed tegen bestand zijn. Vorige week bracht het RIVM een model naar buiten waarin rekening gehouden wordt met een (nog zeer onzeker) scenario waarin in juli bijna een kwart van de infecties door de P1-variant veroorzaakt zou worden. Een onderzoeker van de Universiteit van Utrecht deelde een voorspelling waarin de variant voor de zomer zelfs driekwart van de besmettingen zou kunnen veroorzaken.

Recente analyses op basis van de nieuwste data in het RIVM-lab zorgen er echter voor dat de vooruitzichten zijn veranderd, zegt Chantal Reusken, topexpert virologie bij het RIVM. ,,We denken nog steeds wel dat het aandeel van deze variant toeneemt, maar de ontwikkeling lijkt zich minder snel te voltrekken dan we eerder berekenden. Ook de besmettelijkheid van de P1-variant schatten we nu iets lager in.”

Besmettelijkheid

In zijn technische briefing aan de Tweede Kamer zei RIVM-baas Jaap van Dissel vorige week nog dat hij de besmettelijkheid van de Braziliaanse variant 49 procent hoger schatte dan die van de ‘klassieke’ variant. De Britse variant is volgens het RIVM 33 procent besmettelijker dan de klassieke variant. ,,Op basis van de meest recente analyses lijkt de besmettelijkheid van de P1-variant dichter in de buurt van die van de Britse variant te zitten”, zegt Reusken.

In het lab was bij de meest recente analyseronde, die van positieve coronamonsters uit week 13, ongeveer 0,8 procent van de Braziliaanse P1-variant. De cijfers van die week zijn nog niet compleet, dus het RIVM wil hier nog geen definitieve conclusies aan verbinden. In week 11 en week 12 was ongeveer 1,4 procent van de monsters van dit type. Daarmee lijkt de ontwikkeling van de mutatie in Nederland een vergelijkbaar patroon te volgen als die van de Zuid-Afrikaanse. Die leek in januari en februari stevig op te rukken, maar is inmiddels stabiel op 2 a 2,5 procent.

Vergrootglas

Wekelijks legt het RIVM ruim 1000 positieve coronamonsters onder een vergrootglas om te zien welke varianten in Nederland rondgaan. Uit deze zogenaamde kiemsurveillance blijkt dat de Britse variant in Nederland inmiddels ruim meer dan 90 procent van de besmettingen veroorzaakt.

Júist de aanwezigheid van die Britse variant, waartegen immuniteit en vaccins wel lijken te werken, zorgt er volgens Reusken voor dat de P1- en de Zuid-Afrikaanse variant in Nederland minder hard kunnen groeien. ,,De Britse variant kon in Nederland snel de overhand krijgen, omdat hij een stuk besmettelijker was dan de klassieke variant. Het verschil tussen de Britse en de P1 lijkt veel kleiner te zijn, waardoor de P1 het moeilijker lijkt te hebben om de overhand te krijgen. In zekere zin kunnen we dus van geluk spreken dat we de Britse variant binnen onze landsgrenzen hebben. Die houdt waarschijnlijk de nieuwe variant in toom.”

Voor de toekomst vormen de recente gunstige ontwikkelingen overigens geen garantie. ,,Het is mogelijk dat de P1-variant beter dan de Britse gedijt in een situatie waarin meer mensen gevaccineerd zijn en er meer immuniteit is. Daarom houden we de ontwikkeling nauwlettend in de gaten.”

