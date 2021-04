‘Breaking Bad’ in Arnhem: inval in drugslab levert politie miljoenenvangst aan chrystal meth op

ARNHEM - Het crystal meth-lab dat donderdag werd aangetroffen bij een inval van de Dienst Speciale Interventies van de politie in een loods op Bedrijventerrein Meijnerswijk aan de Nederrijn in Arnhem wordt zwaar bewaakt.

,,Er ligt voor miljoenen aan crystal meth”, stelt woordvoerder Thomas Aling van de Landelijke Eenheid van de politie. ,,Daar zou zomaar iemand belangstelling voor kunnen hebben. Het kan niet anders dat hier een hele grote organisatie achter zit. We willen nu niemand op het terrein hebben.”

Het enorme lab wordt nauwgezet door de forensische specialisten uitgekamd en geïnventariseerd, de afwikkeling is in handen van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen van de politie. Aling: ,,Ik schat dat er zo'n 40 mensen mee bezig zijn. We zijn er waarschijnlijk vandaag nog mee bezig en morgen ook. De drugs moeten in ieder geval veilig en snel weg van hier. We hopen dat het vanavond nog lukt. Het stinkt enorm, alles moet goed gelucht worden.”

Die stank heeft alles te maken met de zuren - onder meer aceton - die gebruikt worden bij de productie van de drugs. ,,Je hebt te maken met vluchtige stoffen die brandgevaarlijk zijn", aldus Aling.

Volledig scherm Bewaakte toegangscontrole bij de bedrijfsloods in Meinerswijk in Arnhem, waar aan de achterzijde het drugslab wordt ontmanteld. © Rolf Hensel

Slaapplaatsen met keukenvoorziening

Hij schetst een beeld van het lab dat veel mensen kennen uit de filmserie ‘Breaking Bad’, compleet met de bekende blauwe vaten en het poeder met de kristallen. De enige opgepakte verdachte had zich verschuild boven een systeemplafond.

,,Er waren slaapplaatsen aanwezig en er was een keukenvoorziening", zegt Aling. ,,Ook troffen we een afzuiginstallatie aan. Mensen konden hier dus lange tijd blijven. Het gaat om een professioneel lab. De loods bestond uit verschillende units voor opslag, er moest echt even gezocht naar de plek waar het gebeurde. Aan de achterzijde troffen we het lab aan. Het is een enorme ruimte, met alles in huis wat nodig is voor eindproductie van de drugs. Hier werd het halffabricaat van de crystal meth bewerkt tot het eindproduct.”

Quote Het gaat om een professio­neel lab, mensen konden hier lange tijd blijven. Thomas Aling, Woordvoerder Landelijke Eenheid

Rol van Mexicanen?

Hoe de politie het lab op het spoor is gekomen laat de woordvoerder in het midden. ,,We kregen informatie”, is het enige wat Aling daarover kwijt wil. Hij sluit niet uit dat Mexicanen bij de productie van de drugs betrokken zijn. ,,Maar Nederlanders hebben de leiding bij de productie.”

De drugs zijn bestemd voor de internationale markt, zo geeft Aling aan. Het zwaartepunt van de labs lag voorheen in Noord Brabant maar na het oprollen van een hele reeks nemen criminelen de wijk naar andere, liefst afgelegen plaatsen. Zoals Meinerswijk bij Arnhem.

Volledig scherm Beeld van de bedrijfsloods op het terrein van de voormalige steenfabriek Meinerswijk. Zo’n 40 mensen zijn bezig om het lab te ontmantelen. © Rolf Hensel

Verbijstering bij ontwikkelaar KWP

Het lab werd aangetroffen in de loods die eigendom is van ontwikkelaar Kondor Wessels Projecten KWP, die in het gebied luxe woningen wil bouwen. Gert Zwartscholten van KWP wijst op de smalle weg die vanaf buurtschap De Praets naar het terrein loopt waar ooit de steenfabriek van Meinerswijk stond. ,,Deze weg biedt straks toegang tot een nieuw schiereiland dat we hier tussen het water willen aanleggen.”

Zwartscholten is verbijsterd over de inval en stelt vast dat de desolate omgeving blijkbaar kansen biedt voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. ,,Een jaar of twee geleden is er een wietkwekerij aangetroffen en daarvoor drugsafval. Er is ook al eens illegaal overnacht.” Een technicus van KWP die op het terrein woont bevestigt dit. ,,Die wietplantage en het drugafval hebben we zelf gevonden. Maar dit was een complete verrassing.”

Snel slopen om herhaling te voorkomen

Hardop denkt de man na over wat er nu zou moeten gebeuren. ,,Eigenlijk moet je alles dicht gooien. Als de gemeente het niet doet, dan doen wij het.” Ook Zwartschoten vraagt zich af of het niet tijd wordt voor afbraak. ,,Uiteindelijk moet het allemaal gesloopt worden voor de nieuwbouwplannen. We wachten nu op de afwikkeling van de bezwaren en de beroepsprocedure.”

Quote Als de gemeente het niet dichtgooit, doen wij het

Politiewoordvoerder Aling denkt dat juist de tijdelijke verhuur aan tal van bedrijven zorgt voor autoverkeer en beweging als perfecte dekmantel voor het lab. ,,Beweging valt dan niet op.”

Pal voor het hek van de loods ligt het gebouw van sportschool Underground Gym Arnhem. De sporters vertellen over de sensationele inval van donderdagavond. Ze waren net bezig met een work out buiten toen de enorme politiemacht met groot materieel naar binnen banjerde. De politie verzocht hen om de rest van het tafereel op afstand gade te slaan.

Volledig scherm Brievenbussen bij Bedrijventerrein Meijnerswijk in Arnhem, waar de politie een drugslab oprolde, © DG

‘Ik had gewoon het hek open kunnen doen’

Zwartschoten had graag een telefoontje van de politie gehad om hem te waarschuwen voor de inval. ,,Dan hadden we gewoon het hek open gedaan.” Maar Aling wijst erop dat opperste geheimhouding boven alles ging. ,,We hebben het hek eruit geramd en daarna de dubbele deur van de loods. We willen volledige controle hebben bij zo'n inval en precies weten wie waar bij betrokken is als we naar binnen gaan. We moeten snel en veilig kunnen werken. Ik denk dat het algemeen belang hier zwaarder weegt.”