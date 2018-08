Brech gepakt dankzij alerte Nederlandse toerist

,,Deze man dacht 'verhip dat is die kerel die ze zoeken' en heeft vervolgens contact gezocht met het Nederlandse politieteam", laat Peter R. de Vries weten. De politie kreeg meer dan duizend tips binnen, maar volgens De Vries was er meteen het gevoel dat de informatie van de Nederlander zeer waardevol was. ,,Deze man heeft zelfs een paar keer met Brech gesproken, hij heeft goed werk verricht. De Nederlandse politie heeft contact gezocht met de Spaanse collega's en vrij kort erna is Brech aangehouden."

Volgens De Vries is Brech aangehouden in een open veld en sliep hij in een kleine tent. Waarom de verdachte van de moord op Nicky Verstappen juist voor een gebied (Catalonië) in Spanje koos waar veel Nederlandse toeristen verblijven, is niet duidelijk. ,,Tja, wat is wijsheid als je op de vlucht bent? Wij zijn vooral ontzettend blij en opgelucht dat hij redelijk snel is gepakt", vindt de misdaadjournalist.