Brech in april nog in Simpelveld gezien

De 55-jarige Jos Brech, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, is afgelopen april nog in Simpelveld gezien. Dat zegt een oude buurvrouw tegen het ANP. Ze vertelt over een 'nogal onopvallende man' die nog geen 100 meter verderop woonde in de Haembuckerstraat. Volgens het Openbaar Ministerie was het laatste teken van leven van de man in februari.

Waarschijnlijk was Brech in de Limburgse plaats omdat zijn moeder toen net was overleden. In april is hij als vermist opgegeven bij de politie.

Brech woonde ten tijde van de dood van Nicky Versta[[em in 1998 met zijn moeder in Simpelveld. ,,Hij liep altijd met een fotocamera over zijn schouder bij ons langs. Hij had eigenlijk met niemand contact. Was echt een einzelgänger.''

Het nieuws dat er - 20 jaar na de dood van de 11-jarige jongen - een verdachte uit Simpelveld in beeld is, is in de Zuid-Limburgse gemeente ingeslagen als een bom. Het is het gesprek van de dag, veel mensen volgden de persconferentie vandaag rechtstreeks op tv en internet.

Vertrokken

Een winkelmeisje van een supermarkt bij het gemeentehuis heeft als kind op de crèche gezeten waar Brech toen werkte, vertelt de nu 27-jarige vrouw. Dat was bij Ollekebolleke in Brunssum. ,,Ik was toen twee of drie jaar, dus ik herinner me hem niet meer'', zegt ze. ,,Maar ik hoorde wel dat de man in die tijd opeens vertrokken is. Van de ene dag op de andere. Waarom weet ik niet.'' Ze vindt het achteraf een akelig idee dat die man daar ook zat.