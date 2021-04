Brech wordt ook in hoger beroep vervolgd voor bezit kinderporno, advocaat mag lijkschouwer verhoren

zaak Nicky VerstappenJos Brech mag ook in hoger beroep worden vervolgd voor het in bezit hebben van kinderporno. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch net geoordeeld. De advocaat van Brech wilde het gerechtshof op dit punt niet ontvankelijk zou worden verklaard. De voor de dood van Nicky Verstappen veroordeelde Brech werd vorig jaar óók veroordeeld voor die kinderporno. In totaal kreeg Brech 12,5 jaar cel, twaalf jaar voor misbruik en dood van Nicky en een half jaar voor het kinderporno-bezit. Het gerechtshof oordeelde óók dat Jos Brech gewoon in hechtenis moet blijven.

Advocaat Roethof zei afgelopen dinsdag tijdens de eerste regiezitting van het hoger beroep dat het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk moest worden verklaard als het gaat om het vervolgen van Brech voor het in bezit hebben van kinderporno, een bijzaak in het proces. Brech werd vorig jaar ook veroordeeld voor die kinderporno, maar volgens zijn advocaat had hij daarvoor niet eens vervolgd mogen worden.

Brech werd in 2018 opgepakt in Spanje nadat hij via een groot dna-onderzoek in beeld was gekomen voor de dood van de in 1998 omgekomen Nicky Verstappen. Hij werd overgeleverd naar Nederland om daarvoor hier terecht te staan. In Nederland werd hij óók veroordeeld voor het in bezit hebben van kinderporno, maar daarvoor had Spanje in de overleveringsprocedure ook toestemming moeten geven, aldus advocaat Roethof. Dat gebeurde alsnog nadat Brech was veroordeeld, maar volgens advocaat Roethof ‘kan dat niet achteraf gerepareerd worden’. Dus zou Brech daarvoor in hoger beroep niet vervolgd kunnen worden, meent Roethof. Het gerechtshof denkt daar dus anders over.

Roethof had ook gevraagd of de voorlopige hechtenis van Brech kon worden opgeheven zolang het hoger beroep loopt. Dat wees het gerechtshof af.

Lijkschouwer

Het gerechtshof oordeelde vanmorgen ook over de vele tientallen getuigen die advocaat Roethof (opnieuw) wil verhoren. het hof staat toe dat de verdediging onder anderen de lijkschouwer van Nicky Verstappen mag verhoren. Die kans had Roethof nog niet gehad. De lijkschouwer van het NFI oordeelde onder meer over de vraag of Nicky door iets anders om het leven kan zijn gekomen, dan het geweld dat Brech om hem heeft uitgeoefend.

Jos Brech werd in november vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 12,5 jaar voor het misbruiken met dodelijke afloop van Nicky Verstappen. Ook werd het bezit van kinderporno hem dus aangerekend. De toen 11-jarige verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide en werd daar later dood gevonden. De rechter gelooft net als het OM dat Brech Nicky misbruikte én dat hij tijdens dat misbruik is overleden. Brech zou Nicky niet opzettelijk hebben gedood.

Onderbroek

Brech is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis. Hij heeft van het begin af aan volgehouden onschuldig te zijn. Hij zegt dat hij het levenloze lichaam van Nicky had aangetroffen op de Brunssummerheide, dat hij de jongen had aangeraakt om te kijken of hij nog leefde en hij had de kleding van Nicky ‘gefatsoeneerd’. De rechtbank in Maastricht geloofde dat niet omdat Brechs verhaal de vele dna-sporen aan zowel de binnen- als buitenkant van Nicky’s onderbroek niet kan verklaren.

Ook het OM ging na de veroordeling in hoger beroep, omdat justitie meent dat Brech Nicky wél met opzet heeft gedood. Justitie verdenkt hem van ‘gekwalificeerde doodslag’, wat betekent dat hij Nicky heeft gedood om het misbruik te verdoezelen.

Het gerechtshof is van plan om inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in november van dit jaar te laten plaatsvinden.