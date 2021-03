Breda gebruikt ‘drang en dwang’ bij aanpak agressie en geweld onder jongeren

Geen vervolging voor per ongeluk laten afgaan kapings­alarm Schiphol

10 maart De piloot die in november 2019 per ongeluk het kapingsalarm liet afgaan op Schiphol wordt niet vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) na onderzoek door de marechaussee. Dat het alarm afging kwam door een menselijke fout; van strafbare feiten is geen sprake, zegt het OM.